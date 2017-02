Homem é preso por matar esposa de 15 anos com facadas e tentar suicídio

Francis Amorim De Barra do Garças

Ilustração Homem mata a esposa com golpes de faca e depois tenta tirar a própria vida

As Polícias Civil e Militar de Santana Terezinha (a 1.423 km de Cuiabá) prenderam em flagrante Valdir de Souza Santos, acusado de assassinar a golpes de faca a esposa de apenas 15 anos. O fato aconteceu na tarde desse quinta (23), no quintal da casa onde eles moravam.

Depois de matar a companheira, Valdir tentou se matar com o uso de uma corda amarrada na área da residência, mas uma ligação anônima acionou os policiais, que foram ao local e evitaram que ele se enforcasse. O suspeito foi preso e encaminhado ao Hospital de Santa Terezinha, onde está internado sob escolta policial.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a motivação do crime e aguarda a alta médica do acusado para ouví-lo, contudo, não descarta a possibilidade de crime passional, motivado por ciúmes. A polícia também não informou quantos golpes de faca a vítima levou. O casal tinha uma criança recém-nascida. (Com informações da Agência da Notícia)