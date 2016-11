Homem é preso suspeito de abusar da sobrinha de 10 anos em Cuiabá

Um porteiro de 47 anos foi preso em flagrante por crime de estupro contra a sobrinha de apenas dez anos. O crime foi registrado no bairro Doutor Fábio, em Cuiabá, ontem (19). O autor da ação foi detido e autuado em flagrante pelo delegado plantonista. Ele nega a prática de crime.

Em depoimento, a criança informou que após os abusos seu tio lhe ofereceu R$ 10 para que ela mantivesse os atos criminosos em segredo.

Ainda conforme relatos da vítima, ela e o irmão foram levados pela tia, companheira do suspeito, até a residência do mesmo pois sua mãe havia saído para levar outro irmão dela para uma unidade de saúde.

No entanto, a companheira do agressor necessitou sair para trabalhar e deixou a incumbência de que ele cuidasse da garotinha. Ainda conforme o relato da mesma, ele teria se aproveitado e determinado que a criança vestisse as roupas de sua esposa. Com medo, a menina obedeceu e foi molestada.

Ela contou que foi despida e apesar de lutar, ele empregou de força para continuar os atos. Ela relatou que o suspeito tocou em sua genitália e depois beijou os locais. Durante os abusos, o irmão dela teria batido na porta para poder usar o banheiro e ouviu o choro da irmã.

Ao abrir a porta, o menino percebeu que a irmã estava aos prantos e ao chegar em casa, também chorou e contou para a mãe que a menina chorava. Ela relatou para a mãe o abuso.

Criança explicou também que o tio ofereceu R$ 10 e que daria o dinheiro quando recebesse, e disse para ela não contar para a mãe nada do que aconteceu.

Ele nega o abuso, pois segundo ele, não sujaria seu nome. "Se ela falou alguma coisa de mim é porque algo já aconteceu com ela", disse. Suspeito contou que conheceu a atual companheira, que hoje tem 18 anos, quando ela tinha 15 e vivia na casa dele, com a ex-mulher. Ele já responde na Justiça por crime de violência contra mulher. O caso foi denunciado a Polícia Militar que realizou a prisão do suspeito.