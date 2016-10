Homem é preso suspeito de abusar de menina de 8 anos em Matupá

A Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 8 anos, em Matupá. Ele foi preso na manhã desta quinta (27) em Guarantã do Norte e o crime aconteceu na terça (25). Segundo a Polícia Civil, ele é vizinho da vítima.

O suspeito foi preso no início desta manhã em uma casa, na Zona Rural de Guarantã do Norte. O delegado Claudemir Ribeiro, que investiga o caso, disse que a menina e o suspeito moram em uma chácara, no Setor Industrial de Matupá, e a criança teria ido até a casa do suspeito para brincar com a enteada dele.

“Seis famílias moram nesse endereço, uma chácara no Setor Industrial. Ela foi até a casa da amiguinha e no momento de brincadeira chegou o padrasto da amiga colocou ventilador no ambiente, cobriu ela com um cobertor e ali começou a mexer nas partes íntimas da garota”, contou o delegado.

Durante o abuso, o suspeito teria ameaçado a criança para que ela não contasse a ninguém, mas a menina relatou o caso à mãe, que procurou a polícia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era entregador de gás e cantava em bares da cidade. Após o crime, ele teria pedido demissão do emprego e fugiu. “Toda a sociedade fica chocada com essa situação. Igual foi essa criança pode ser com a criança de qualquer um. Não é fácil e não é bom”, relatou o delegado.

A criança foi encaminhada para Sinop onde passou por exames de corpo de delito e o suspeito foi conduzido pela Polícia Militar para a Delegacia da Polícia Civil de Matupá.