Homem é suspeito de ter abusado de menino de 7 anos; Deddica investiga

Gilberto Leite/Rdnews O menino passou por exames. O caso será investigado por uma equipe da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Um homem de 58 anos é suspeito de ter abusado sexualmente de um menino de 7 anos, neto da sua esposa. O crime teria ocorrido na quinta (5) na casa onde moram, no bairro residêncial Tancredo Neves, na Capital.

O suspeito, mesmo negando ter cometido o crime, foi conduzido a delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia feita pela mãe da criança, o acusado C.C.S. foi avistado sem roupas em um quarto próximo a criança.

Segundo relatos do BO, o próprio menino confirmou o estupro. Diante dos fatos, uma equipe da PM esteve na casa do homem e deu voz de prisão a ele, que negou ter abusado do menino.

Ele foi encaminhado junto com a criança e a mãe até a Central de Flagrantes.

O menino passou por um exame de conjunção carnal no Instituto Médico Legal (IML), que irá comprovar se de fato houve a violência sexual.

O caso será investigado por uma equipe da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.