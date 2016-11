Homem encapuzado invade casa e estupra mulher na frente da mãe

Ilustração O criminoso estuprou a mulher por alguns minutos, até que a mãe reagiu e conseguiu tomar a faca

A Polícia Civil registrou mais um caso de estupro em Cuiabá, desta vez no bairro Duque de Caxias, região central de Cuiabá. Uma mulher de 26 anos foi atacada durante a madrugada desta terça(22). A vítima estava dormindo ao lado da mãe, quando foi atacada pelo criminoso, que estava com uma camisa no rosto.

O homem invadiu a casa por volta das 4h, com uma faca em punho mandou a vítima ficar de costas e cobrir o próprio rosto com um lençol.

Logo em seguida, o criminoso estuprou a mulher por alguns minutos, até que sua mãe começou a gritar e reagiu conseguindo tomar a faca do homem. O criminoso se assustou e fugiu correndo da casa.

As mulheres também saíram da residência e correram até o 44° Batalhão na Avenida Lava Pés, onde conseguiram ajuda e foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima do estupro foi encaminhada ao Hospital Universitário Júlio Müller e recebeu atendimento médico. O caso foi registrado pela Polícia Civil e está sendo investigado.

Este é o segundo estupro consumado na região central de Cuiabá em menos de 24 horas. Na manhã de ontem, uma mulher de 39 anos foi obrigada a fazer sexo com um homem quando chegava em sua casa próximo ao cemitério da Piedade.

Uma tentativa de estupro também foi registrada nas proximidades horas depois.

