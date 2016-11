Homem espia banho e furta aluna na UFMT; BO não é feito e ladrão solto

Divulgação Sede do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), na UFMT Cuiabá

Um homem foi flagrado espiando e roubando calcinha e objetos de uma aluna da UFMT que faz parte da ocupação, no ICHS. O suposto infrator chegou a ser capturados pelos estudantes, mas solto em seguida, momento gravado por uma das testemunhas que estava no local.

Ao perceber que estava sendo espaida, a moça gritou e conseguiu chamar a atenção dos outros alunos que estavam no ICHS, que conseguiram conter o suspeito e pegar os pertences da moça. O homem foi pego novamente por um morado do Boa Esperança e entregue a polícia, contudo, a vítima não quis registrar o boletim de ocorrência e ele foi solto.

Segundo informações passadas pelo 1° Batalhão da PM, a equipe recebeu a denúncia e quando chegaram os alunos disseram que não iriam registrar nenhuma ocorrência e que o fato já estava resolvido. A polícia ainda questionou a jovem, oferecendo-se para levá-la ao Sic Planalto, mas ela não aceitou.

Um vídeo que circula nos grupos de whats mostra o momento em que o grupo está aglomerado “tentando resolver a situação”. Entretanto uma das meninas se mostra revoltada por estarem sendo gravados. E grita que “não vão desmoralizar o movimento”, para que o acontecido no local ficasse somente entre os alunos. No vídeo, acusado está de camiseta preta.

A reportagem do entrou em contado com o "Ocupada ICHS", pelo in box do Facebook, cuja mensagem foi visualizada, mas o contato do responsável não foi informado até a publicação da reportagem.

Estudantes da UFMT ocupam salas e trancam portões de entrada e saída