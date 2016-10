Homem fica com a mão presa em moedor de cana; bombeiros ajudam

Um homem identificado como Wilian Ferreira de Freitas, 25 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça(1), depois de ficar com a mão presa em um moedor de cana. O acidente de trabalho foi registrado nas imediações de um hotel na avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá.

As equipes ainda encontram-se no local e conseguiram desprender a mão do vendedor que foi atendido por uma unidade do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Cuiabá. Ainda não se sabe detalhes sobre o estado de saúde do rapaz e/ou como ocorreu o acidente.