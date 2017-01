Homem invade casa e é pego por menor ao se masturbar em banheiro

O suspeito D.H.A., de 31 anos, foi detido por populares depois de invadir uma residência no bairro Itapajé, na região do Coxipó, em Cuiabá, e se masturbar no banheiro. O crime foi registrado na tarde de segunda (16), e presenciado por uma menor de 15 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu a casa e entrou em um dos banheiros, onde começou a se masturbar. A adolescente que mora na residência ouviu o barulho do homem entrando e ao ir até o banheiro deparou com ele se masturbando. A moça logo gritou chamando a atenção de vizinhos.

O rapaz se assustou e fugiu correndo, mas acabou sendo perseguido por moradores e detido logo em seguida. A PM esteve no local e o encaminhou ao Cisc do Bairro Planalto. A adolescente que presenciou o ato obsceno também foi conduzida em outra viatura à delegacia pra registrar a queixa.