Homem mata namorada e confessa ato em áudio no grupo de WhatsApp

Uma mulher de 27 anos foi assassinada a tiros dentro de casa neste domingo (30), em Alta Floresta (a 800 km de Cuiabá). O suspeito do crime é o próprio namorado da vítima, que, conforme a Polícia Civil, confessou o assassinato no grupo da família da vitima, no WhatsApp.

De acordo com a PM, policiais foram acionados por volta de 4h, após moradores do Bairro Cidade Alta ouvirem o barulho dos disparos. Ao chegar ao local, encontraram a mulher, de 27 anos, caída no chão, toda ensanguentada.

A Polícia Civil informou que o namorado confessou a morte em uma mensagem de áudio, enviada para um grupo da família da vítima. Na gravação, o homem disse que tinha atirado nela e pediu perdão aos familiares da mulher.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também estive no local. Os peritos constaram, de maneira preliminar, marcas de tiros na porta do quarto onde ela estava o que indica que o suspeito possa ter disparado através da porta.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sinop (503 km da Capital). O namorado da mulher, principal suspeito do assassinato, já foi condenado a três anos de prisão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, em junho deste ano. Ele é natural de Campo Grande (MS) e tem 27 anos.

O caso deve ser investigado pelo delegado Israel Pirangi, da Delegacia Municipal de Alta Floresta. A polícia ainda não sabe a justificativa do crime e o paradeiro do suspeito do homicídio.