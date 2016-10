Um homem ainda não identificado foi encontrado boiando nas margens do rio Cuiabá, próximo a Ponte Júlio Müller, na quarta (19).

Populares disseram que o homem seria andarilho e que frequentava a região do Porto, e teria entrado no rio para pegar um corotinho de cachaça, que havia caído na água. Quando se depararam com o homem se afogando, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ele já estava morto.

De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por volta das 15h18 o corpo foi encontrado boiando no local.

Ele trajava uma camiseta azul e um short estampado, e não portava nenhum documento. A vítima ainda apresentava sangramento nos ouvidos. O corpo foi encaminhado para o IML.

Outro caso

Na terça (18), o soldado do Exército Brasileiro, Luiz Felipe Melo da Costa, 19, morreu afogado no rio Cuiabá. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado boiando nas proximidades da Passagem da Conceição, em Várzea Grande por volta das 15h.

O jovem, que é lotado na 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, estava passeando pela região e se afogou ao entrar no rio para tomar banho. Ainda não se sabe o que teria motivado o afogamento do soldado, segundo os militares.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local ainda pela tarde e conseguiram localizar o corpo de Luiz boiando, próximo a alguns troncos de árvores. O corpo foi retirado da água e encaminhado ao IML para procedimentos. A Polícia Civil está investigando o caso.

Em 5 dias, em MT já são 6 afogamentos. Os outros 4 foram no fim de semana no interior do Estado.

