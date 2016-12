Homem morre após bater veículo contra caminhão caçamba na BR-364

Deletran Uma equipe da Politec foi acionada para colher informações no local do acidente

Um acidente na madrugada desta terça (6) vitimou uma pessoa na BR-364, km 447, zona rural de Várzea Grande. De acordo com a Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran), o veículo Cruze invadiu a pista contrária e acabou acertando frontalmente um caminhão que presta serviços para a concessionária Rota Oeste.

O motorista, de 49 anos, que estava no carro de passeio morreu no local. Ele foi identificado como Odilmar Santana, que não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma equipe da Politec foi acionada para realizar os trabalhos na cena do acidente. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML para exames de necropsia. O delegado titular da Deletran, Jefferson Dias, acompanha o caso.

A Rota do Oeste informou que encaminhou equipes de inspeção, resgate médico e guincho. Foi a equipe médica da concessionária inclusive que constatou o óbito do motorista do Cruze. O condutor do caminhão nada sofreu.