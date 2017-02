Homem morre após colidir moto com 2 carros; 1 dos motoristas foge

Reprodução Sidalino não sobreviveu após colidir motocicleta

Um homem de 38 anos identificado como Sidalino Raimundo Batista morreu, após um acidente entre uma pick-up Saveiro, um caminhão baú e uma moto Titan, na BR-163 no Setor Industrial, na madrugada deste domingo (19), em Sinop.

A vítima chegou a ser socorrida pelos funcionários da Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, e encaminhada ao Hospital Regional, no entanto, como o estado era grave Sidalino não resistiu e morreu no caminho.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem pilotava a motocicleta quando bateu de frente ao caminhão.

Em seguida perdeu o controle da moto e colidiu de frente com o carro. Então foi arremessado para cima do para brisa do veículo. O motorista do caminhão baú fugiu do local.

O motorista do carro aparentava estar alcoolizado, entretanto, será investigado. A Politec esteve no local do acidente para realizar os procedimentos e levar o corpo até o IML para que posterior à necropsia seja liberado e possa ser velado.