Homem morre após ser atropelado por bandidos em fuga da Polícia

Julia Munhoz/Rdnews A Policia Militar relatou que uma picape Saveiro havia sido roubada no centro

O entregador de jornal Eliakim Almada de 31 anos morreu num acidente no bairro Doutor Fábio, em Cuiabá. Ele estava em sua motocicleta quando foi atropelado por uma picape que fugia da polícia.

A Policia Militar relatou que uma picape Saveiro havia sido roubada nas imediações do pronto-socorro de Cuiabá. Em diligências, uma viatura encontrou o veículo na Fernando Correa da Costa.

O motorista não obedeceu a ordem de parada e fugiu em direção ao Doutor Fábio. Num cruzamento do bairro, a picape atingiu a motocicleta onde estava Eliakim.

O entregador não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já os bandidos fugiram e ainda não foram localizados.

Amigos e familiares lamentaram sua morte em sua página do Facebook e ainda reclamaram da insegurança e da impunidade no país. “Mais um pai de família que se vai e deixa seu filho. Me sinto muito revoltado, impunidade no Brasil da nisso”, postou um amigo.