Homem morre e outro fica ferido em suposta execução no Araguaia na 3ª

Um homem morreu e outro ficou ferido após serem baleados dentro de uma casa no setor Aeroporto, em Porto Alegre do Norte (a 1.140 km de Cuiabá). As vítimas, cujas identidades não foram reveladas, foram apanhadas de surpresa por um atirador também não identificado, por volta das 22h30 dessa terça (17).

De acordo com a Polícia Civil, os dois homens estariam dormindo quando o suspeito entrou na casa e efetuou dois disparos em cada um. O proprietário do imóvel seria a única testemunha do homicídio seguido de tentativa. Ele presenciou o momento que o atirador entrou na residência.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Confresa, distante 26 km de Porto Alegre, mas um deles não resistiu ao ferimento e morreu quando recebia atendimento médico. O estado de saúde de um deles é considerado grave. A Polícia Civil de Porto Alegre do Norte instaurou inquérito para apurar a motivação dos crimes, contudo, trabalha com a hipótese de execução pela forma como tudo aconteceu. (Com informações da Agência da Notícia).