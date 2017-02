Homem quase é linchado por vítimas de assalto no CPA IV em Cuiabá

O suspeito L.B.P., de 28 anos, apanhou das vítimas que fez ao invadir uma residência em posse de uma faca e fazer a família refém, colocando-a no banheiro, nessa quinta (9), no bairro CPA IV, em Cuiabá.

Conforme a ocorrência, no momento em que o suspeito virou de costas para as vítimas, a fim de colocar os objetos roubados no carro da família, uma pessoa reagiu entrando em luta corporal com L.B.P., quando vizinhos entraram na casa para ajudar.

O suspeito foi imobilizado pelos familiares das vítimas e apanhou. Ele quase foi linchado, mas escapou com a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou à Policlínica do Planalto. Em seguida, o rapaz foi conduzido à Central de Flagrante para devidas providências.