Homem que atirou contra policiais e atingiu uma pessoa é preso em VG

PJC Policiais encontram armas e tornozeleira eletrônica rompida na casa de Rodrigo Ruiz Campos

A 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande prendeu na tarde de segunda (5) um homem que efetuou disparos de arma de fogo contra policiais civis da unidade. A ação de abordagem aconteceu após colisão veicular. A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar.

Por volta das 14h30, um veículo veio a colidir contra a viatura da Polícia Civil na avenida Filinto Muller. O condutor, Rodrigo Ruiz de Campos, de 33 anos, disse aos policiais que não portava o documento do veículo e nem possuía habilitação.

Ao ser solicitado que apresentasse documentação pessoal, ele empreendeu fuga, sacou uma pistola 9 milímetros e passou a disparar contra os policiais.

Neste momento iniciou-se perseguição com troca de tiros. Mesmo com várias ordens de parada, o indivíduo continuou a efetuar disparos. Ao ser alvejado na perna, o suspeito foi contido no momento em que tentava colocar o segundo carregador na pistola.

Durante a ação, uma pessoa que transitava no local acabou alvejada na perna por disparo do suspeito. Ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Várzea Grande. A vítima sofreu apenas ferimentos superficiais e foi liberada, quanto que Rodrigo, após medicado e liberado, foi encaminhado à 1ª DP-VG para a lavratura de auto de prisão em flagrante.

Passagens criminais

Rodrigo apresenta diversos registros criminais por todo o Estado, especialmente em crimes de roubo majorado por múltiplas circunstâncias, inclusive, verifica-se que só as suas condenações definitivas totalizam mais de 30 anos de prisão. Além disso, ele tem mandado de prisão em aberto.

Em buscas na residência do suspeito, a polícia localizou uma tornozeleira eletrônica rompida, uma espingarda de aparente uso permitido e demais objetos de proveniência suspeita. O investigado foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio tentado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

A ocorrência segue em investigação, sob coordenação do delegado titular Douglas Turibio Shutze e do delegado de polícia adjunto, Caio Fernando Alvares de Albuquerque. (Com Assessoria)