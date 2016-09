Homem reage a assalto e acaba morto por bandidos em residencial

Um homem foi assassinado dentro da própria casa, no Residencial Santa Terezinha, em Cuiabá, por volta das 23h, desse sábado (17), após ter a casa invadida por dois homens armados que anunciaram assalto.

Fabrício Cesar de Queiroz Trindade, de 39 anos, teria reagido no momento da abordagem dos suspeitos. Conforme o boletim de ocorrência, ao serem acionados os policiais encontraram a vítima já caída ao chão, com sangramento e perfurações pelo corpo.

Segundo a esposa de Fabrício, no momento do roubo a família estava em casa quando foi surpreendida por dois homens armados. Eles anunciaram o roubo e quando conduziam a vítima, a esposa e os dois filhos para os fundos da residência, Fabrício reagiu, atingindo um dos suspeitos com uma garrafa no pescoço.

O outro meliante, que estava armado, ao ver o comparsa sendo atacado efetuou disparos contra a vítima. Ambos fugiram e levaram a carteira de Fabrício, com R$ 500. Segundo relatos de vizinhos, um terceiro suspeito aguardava os homens em um veículo Ford Fiesta.

Após a fuga, o Samu chegou ao local, contudo, constatou a morte da vítima. A região foi isolada e uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) se dirigiu à cena do crime. A investigação será conduzida pela delegada Juliana Chiquito Palhares. O latrocínio (roubo seguido de morte) foi registrado em boletim de ocorrência na Central de Flagrantes de Cuiabá.