Homem sofre acidente de moto e pedal de freio fica preso no rosto

Um homem, ainda não identificado, ficou com uma parte do pedal de freio de uma motocicleta preso no olho, após um grave acidente na avenida Doutor Meirelles, no bairro Tijucal, em Cuiabá, nesta quarta (5). Conforme as informações, a colisão envolveu uma Bros e um Corsa. A vítima foi encaminhada para o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC) com o objeto empalado.

Uma unidade do Samu foi acionada para atender a vitima. Entretanto, quando a equipe chegou ao local e viu a gravidade da situação, resolveu acionar o Corpo de Bombeiros. Isso porque o pedaço de ferro estava dentro do corpo da vítima. Foram feitos os procedimentos e o motociclista encaminhado ao pronto-socorro, com o objeto ainda no olho. Ele deve ser retirado após uma cirurgia de emergência na unidade de saúde.

Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, a vítima estava sangrando muito no local do acidente. O trânsito ficou complicado na região. Equipes da secretaria municipal de Mobilidade Urbana (Semob) estiveram na cena do acidente para auxiliar.