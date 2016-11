Homem suspeito de matar idosa em Cuiabá confessa e é preso pela Derf

Polícia Civil O suspeito foi preso pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf)



O suspeito de assassinar uma idosa de 76 anos, em uma residência próxima a Praça Popular, foi preso pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), no final da tarde de quinta (24).

O acusado será apresentado às 11 horas, desta sexta (25), na sede da Derf, no bairro Verdão, pela delegada titular, Luciani Barros, e o delegado Afonso Monteiro da Silva Junior, que preside o inquérito policial.

O autor do assassinato de Izabel Queiroz Brandão, 76, foi localizado pela Delegacia, ouvido e confessou a morte da idosa, que teve o corpo localizado no dia 29 de outubro, dentro de sua residência. O filho da vítima foi quem encontrou a mãe caída de bruços com sinais de espaçamento.

O acusado é morador de rua, sem residência fixa, e isso dificultou a identificação dele, para representação pela prisão junto à Justiça. De acordo com a delegada, Luciani Barros, ele aparece nas imagens colhidas pelos policiais do circuito de segurança de residências e comércios da localidade. O crime é tratado como latrocínio. (Com Assessoria)

O caso

A idosa Isabel Queiroz Brandão, 76, foi assassinada na noite de sábado (29), durante um assalto em sua casa, localizada na região nobre da Praça Popular, reduto de bares e restaurantes em Cuiabá.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram até o local e disseram que a casa estava toda revirada, com gavetas fora do lugar e muitos objetos no chão.