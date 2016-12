Homem tenta estupro, deixa celular e cueca na casa da vítima e vai preso

A N.R.O, de 44 anos, sofreu uma tentativa de estupro ao chegar em casa, na madrugada de domingo (25), após confraternização de Natal, em Várzea Grande. Suspeito de 20 anos foi preso ao ser descoberto pela vítima, pois esqueceu o celular na casa dela, na fuga. Ele ainda ameaçou a vítima e tentou culpar o irmão.

A vítima moradora do bairro Gonçalo Botelho, foi surpreendida quando fechava a porta da residência, logo depois do namorado deixá-la, por volta das 4h. Ela foi atacada no momento em que entrava na residência por um rapaz que a enforcou com um fio elétrico pelas costas.

A mulher entrou em luta corporal com o criminoso que fugiu deixando no local a sua cueca e o seu telefone celular. A vítima chamou pelo filho e os dois saíram para ir até a delegacia, quando o telefone deixado pelo homem tocou. Os dois conversaram com a pessoa que estava ligando e conseguiram o endereço do dono do aparelho.

Com posse das informações, a vítima acionou a PM contando a história e foi acompanhada por uma guarnição até o local. Na residência, encontraram o suspeito L.S.A., 20, que disse ser o dono do telefone, mas que o aparelho estava com o seu irmão.

Diante dos fatos, o rapaz foi encaminhado até a central de flagrantes, onde a mulher acabou o reconhecendo como o autor da tentativa de estupro.