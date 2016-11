Homem tenta roubar casa, é flagrado por vítima e é amarrado em poste

Populares decidiram amarrar homem em poste na Capital, que invadiu uma casa no bairro Areão

Um homem que invadiu uma casa, por volta das 9 h desta sexta (25), no bairro Areão, em Cuiabá.

Ele iria roubar um telefone celular, quando ouviu o barulho de alguém na casa e se escondeu embaixo da cama.

Entretanto, o dono da residência, que estava de folga, também ouviu o barulho e conseguiu deter o criminoso, que não estava armado.

Com a ajuda de vizinhos, o ladrão foi amarrado no poste da esquina da rua.

Imobilizado com o uso de uma corda, ficou com os braços e pernas amarrados, até a chegada da Polícia Militar, que encaminhou o bandido para a Central de Flagrantes, no bairro Planalto.

Revoltados, homens que estavam no local, deram socos e pontapés no bandido, antes que a PM chegasse.

Questionado pelos curiosos sobre sua identidade, o ladrão não revelou seu nome e se limitou a dizer que é morador do bairro CPA. Ele não portava documentos.

De acordo com os moradores da região, têm sido corriqueiros os casos de roubos e assaltos na região. A audácia dos bandidos faz com que os crimes sejam cometidos até mesmo em plena luz do dia.