Homens invadem residência e faz chinês refém; PM prende quadrilha

Quatro pessoas foram presas na noite de quinta (1) após invadirem a casa de um chinês num condomínio no bairro Lixeira, em Cuiabá. De acordo com as informações, os assaltantes ainda agrediram o dono da casa e o zelador.

Segundo boletim de ocorrência, dois homens invadiram a residência e renderam as vítimas, enquanto outros dois davam suporte do lado de fora. Um vizinho percebeu a movimentação estranha e acionou a Polícia Militar.

Os policiais fizeram a detenção da dupla na casa e liberaram os reféns. Já os outros dois criminosos foram detidos em diligências, sendo que um passou pela cena do crime em um táxi e o outro estava escondido num hotel na avenida Fernando Correa.

O bando foi levado a Central de Flagrantes de Cuiabá e autuado em flagrante. Eles serão levados a audiência de custódia antes de serem encaminhados ao presídio.