Idosa cai do 3º andar de prédio em Cuiabá e está internada; DHPP apura

Uma mulher de 60 anos caiu do terceiro andar um edifício residencial, no bairro Goiabeiras, em Cuiabá, no fim da tarde desta segunda (28). Ela está internada em estado grave. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a idosa caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. O nome não foi divulgado.

Um vizinho registrou a ocorrência e ligou para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros, encaminhando a mulher para o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. O prédio está localizado em uma das regiões mais nobres da Capital. A Polícia Civil investiga o caso.