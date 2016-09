Imagens de circuito devem mostrar quem assassinou pai de candidato

O motociclista que feriu um menino de 12 anos, o candidato a vereador Júlio da Power (PT do B) e matou o pai dele, Custódio Alves Pereira, de 58 anos, nessa quarta (28), durante uma tentativa de assalto quando eles realizavam uma caminhada eleitoral em Cuiabá, na Praça Sol Nascente.

De acordo com a delegada Jannira Laranjeira Siqueira Campos, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), as imagens do circuito interno de segurança de residências captaram o exato momento em que o criminoso atirou contra várias pessoas no evento político. Com base nestas gravações, a Polícia Civil tenta identificar o assassino e o comparsa, que causaram a tragédia.

Reprodução Cústodio Alves Pereira (esquerda) assassinato na 4ª e pai do candidato a vereador Júlio da Power

O atirador estava sem capacete, "de rosto limpo" e teria participado da caminhada do candidato, tentando conseguir algum benefício ilegal, como doação de combustível, o que teria sido negado. A polícia chegou a deter alguns suspeitos, mas até o momento não houve reconhecimento por parte das vítimas.

A delegada Jannira, que investiga o crime, disse ao que o autônomo Custódio foi morto com seis tiros e foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). “Nós recolhemos as imagens e vamos começar a fazer análises e cruzar os dados. Nós conduzimos um suspeito para tentar o reconhecimento, mas nenhuma das testemunhas conseguiu fazer o reconhecimento positivo. Muitos se disseram abalados. O que posso afirmar é que foi latrocínio. Não existe outra possibilidade, pelo menos a conclusão que nós chegamos é de latrocínio".

Conforme a Polícia Civil, somente a análise das imagens poderão apontar se o criminoso agiu sozinho ou em companhia de um cúmplice, já que duas versões foram apresentadas. No dia da morte de Custódio, a delegada Juliana Chiquito Palhares afirmou que o acusado pediu gasolina para várias pessoas que estavam na passeata e, com a negativa, ele resolveu chegar ao candidato.

Segundo ela, quando ele chegou até Júlio, acabou tentando um assalto. O candidato estava com uma corrente e uma pulseira de ouro e isso teria sido pedido. Com a negativa, o suspeito puxou uma arma, pistola calibre 9mm e antes de atirar o pai do Júlio entrou na frente e reagiu. "Nessa reação, o senhor Custódio foi baleado seis vezes, sendo no tórax, um no pescoço e outro no braço. Júlio levou dois tiros, sendo um de raspão e outro no tórax que perfurou o pulmão”, contou a delegada.

Até ontem (29), três testemunhas já foram interrogadas e a expectativa é tentar ouvir outras que estavam no local. O candidato a vereador que levou dois tiros ainda está internado no Hospital São Matheus, no entanto, ele não corre risco de morte, operou e passa bem. O pai morreu à caminho do hospital.

O menor de 12 anos, primo da candidata Laura Abreu (PT), que estava brincando em uma quadra esportiva perto de onde ocorriam os disparos, também foi atingido durante a ação. Segundo Laura a criança já teve alta do hospital. O garoto ficará com o projétil alojado e não fará cirurgia. Segundo os médicos que o atenderam, ele passa bem e não há necessidade de fazer o procedimento, portanto, não existe nenhuma restrição para que a vítima possa voltar as atividades.

Candidato a vereador é baleado em passeata; pai leva 6 tiros e morre