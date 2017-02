Inquérito sobre assassinatos após morte de PM pode ser prorrogado

O prazo para o término das investigações dos sete assassinatos que ocorreram em 30 de janeiro, mesmo dia em que o policial militar Fábio Zampirão foi morto por assaltantes em Sinop, acaba em uma semana e ainda são escassas as informações sobre o autor dos casos, bem como se existe a ligação entre eles. De acordo com o delegado regional, Sérgio Ribeiro, uma prorrogação na data de encerramento do inquérito é cogitada.

Reprodução Delegado Sérgio Ribeiro sinaliza para prorrogação do inquérito dos assassinatos em Sinop

Muitos boatos acerca dos crimes são mencionados, entre eles de que a própria polícia teria executado as vítimas. Sobre o caso específico da morte do PM, a Polícia Civil não exclui a possibilidade de ser uma espécie de motim contra a polícia, visto que Marcos Antonio Fabiani dos Santos, o “Marquinhos”, um dos participantes do assassinato de Fábio, possuía uma tatuagem de palhaço, que no mundo do crime pode ser entendido como se o bandido já teria matado um policial.

Em contrapartida, a polícia trabalha como um caso isolado em duas outras hipóteses. A primeira de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte e, uma segunda, que os bandidos teriam reconhecido o PM e resolveram matá-lo.

Entenda

Na manhã do dia 30 de janeiro, Marquinhos e um outro homem identificado como Wellington Silva, participaram do assassinato do PM Zampirão. O crime aconteceu na residência do policial militar. Devido uma movimentação suspeita, o PM saiu para verificar o que acontecia, foi quando os assaltantes atiraram. Fábio foi atingido nas costas. Ele chegou a ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Os dois suspeitos roubaram uma motocicleta Biz de cor vermelha e fugiram para uma região de mata próxima ao bairro Boa Esperança. Ao realizar buscas no local houve troca de tiros e, um deles, o Wellington, foi baleado e morreu na hora, já Marcos conseguiu escapar e fugiu.

Outros assassinatos

Entre a noite de segunda (30) e terça (31) de janeiro, outros sete assassinatos foram registrados. Everton Douglas dos Santos Silva de 21 anos, Roberto Douglas Thomas, Darlisson Diego da Cruz Correia de 27, Luciano Rafael Jesus de 19 e Jackson Carlos da Silvade 23, foram mortos nos bairros Parque das Araras, Jardim das Violetas, Jardim Jacarandás, Boa Esperança e Sebastião de Matos I, respectivamente. Um casal menor de idade foi encontrado morto em cima da cama no residencial Azaléias. As vítimas foram identificadas como Douglas Guilherme Julio Ribeiro e Gabrielli Aparecida Guimarães Salles de 17 anos.

Com exceção de Roberto, os outros seis possuíam passagens pela polícia, todas pelo crime de tráfico de drogas. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Regional. A administração da unidade não informou o nome e nem o estado de saúde das vítimas, por alegar ética profissional.

Na maioria dos crimes um homem não identificado em uma moto chegou, atirou e fugiu. As investigações iniciais não apontaram se a morte do PM desencadeou os outros assassinatos e nem se os sete crimes cometidos durante a noite têm ligação um com o outro.