Irmã de 49 anos denuncia irmão por estupro; rapaz ainda está foragido

Ilustração Mulher denuncia irmão por obrigá-la a fazer sexo oral. Crime ocorreu no sábado

Uma mulher de 49 anos foi estuprada pelo próprio irmão de 24 anos, que a obrigou a fazer sexo oral. O caso aconteceu no sábado (12), no bairro Doutor Fábio, em Cuiabá. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu quando John Lennon Candido Silva estava em visita na casa da irmã. Ele teria aproveitado a ausência do marido da vítima, que saiu para trabalhar, para abusá-la. A vítima e o agressor são filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes.

Para a Polícia Militar, a mulher contou que o irmão estava passando uns dias em sua casa, e que logo após o marido sair para trabalhar, no início da manhã, voltou a se deitar, quando percebeu alguém deitar ao seu lado.

Ao notar a presença do irmão, ela começou a gritar. No entanto, o criminoso tapou a boca da vítima, com força. Ela implorou para que ele a soltasse e ele concordou. Ela conseguiu correr até a cozinha, mas logo foi surpreendida pelo irmão que apareceu nu e a obrigou a praticar sexo oral, diante de ameaça de morte.

Após o ato, a mulher disse que conseguiu fugir e buscou socorro na casa do sogro. A Polícia Militar foi acionada, mas o criminoso ainda não foi localizado. John Lennon é morador de Pontes e Lacerda (a 448 km de Cuiabá). Depois do crime, a vítima foi até a Central de Flagrantes, onde registrou o boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.