Irmãos são presos suspeitos de terem executado travesti em 2014

Após quase três anos do homicídio da travesti Lourivaldo Xavier, a Raíssa, de 30 anos, na polícia encerrou as investigações. Três irmãos foram presos suspeitos de executarem a vítima. A motivação seria vingança. Ocorre que a travesti era suspeita de ter matado o irmão deles em 2013.

Raísa, por sua vez, foi assassinada com dois tiros em frente a uma residência no Bairro São Sebastião, em Cuiabá, em 1 de fevereiro de 2014. Segundo a delegada responsável pelas investigações, Juliana Chiquito Palharesos, Naim Silva Sarath, Kleverson Silva Sarath e Clonado Silva Sarath, são irmãos de Bruno da Silva Sarath, 23, morto em 31 de dezembro de 2013, em um bar no bairro Carrapicho, em Várzea Grande.

O travesti era investigado pelo assassinato de Bruno, morto com um tiro na cabeça após pular o muro de um bar da região do Carrapicho. Na época, a travesti era gerente e o estabelecimento cobrava ingresso de R$ 7. Ela teria dito ao jovem que ele estava proibido de entrar.

Caso entrasse, “iria levar um tiro na cabeça”. Assim que pulou o muro, Bruno foi baleado e morreu no local. Após ouvir o tiro, os clientes saíram correndo assim como a suspeita, que fugiu apressadamente.

Ao chegar a local, policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa só se depararam com o corpo e familiares de Bruno que residem a uma quadra do bar. Segundo os policiais, havia a suspeita de que o jovem poderia praticar algum furto entre os clientes, mas familiares negam a acusação.

Morte de Raíssa

Testemunhas disseram à polícia que dois homens estavam em uma motocicleta, sendo que um deles desceu e atirou acertando cabeça e tórax de Raíssa, que morreu no local. Em seguida, os criminosos fugiram na moto. Para policiais militares que atenderam a ocorrência, o crime seria um acerto de contas.