Jovem de 17 anos é assassinado em frente à oficina; suspeita passional

Reprodução jovem de 17 anos foi assassinado ao chegar no trabalho em uma oficina no bairro Verdão nesta 3ª

O jovem E. I., 17, foi assassinado na manhã desta terça (29) na oficina em que trabalhava no bairro Verdão, em Cuiabá. Segundo informações, a vítima chegava para trabalhar quando um motoqueiro passou efetuando os disparos.

Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas constataram a morte do jovem. Policiais militares fizeram rondas na região do crime, mas não encontraram o suspeito.

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) foi acionada para dar início às investigações. Segundo o delegado André Renato Gonçalves, a suspeita é de que o crime tenha motivações passionais.

Testemunhas disseram que a vítima estaria se relacionando com a ex-mulher de um ex-policial. Inclusive, nos bastidores circula a informação de que seria o ex-militar o autor dos disparos.