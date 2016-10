Jovem de 18 anos denuncia agressão de marido; rapaz ainda está foragido

Uma jovem de 18 anos denunciou o esposo após ser agredidas diversas vezes. Segundo o boletim de ocorrência, os dois moram no bairro Dr. Fábio, em Cuiabá e estão juntos há pouco mais de um ano. O caso foi registrado no domingo (23). Conforme relatos da jovem, o companheiro sempre dizia que ela "gostava de apanhar". Os pais dele foram avisados, mas a situação não se alterou.

Em depoimento, a vítima conta ainda que a convivência com o companheiro ficou pior há quatro meses. Neste período, ela chegou a ser agredida seis vezes e não denunciou o homem por medo. Os dois têm um filho de apenas quatro meses. Além de bater na vítima, o rapaz ainda quebrava os pertences dela.

O homem alegava sempre que a jovem gostava de apanhar e que por isso continuava casada com ele e frisava sempre que não tinha medo da polícia.

No domingo, quando a situação foi registrada, ele teria tentado a atingir com um soco enquanto ela estava deitada com a criança. Por sorte, a vítima foi mais rápida e conseguiu desviar e fugir da residência. O homem ainda disse que não era mais para ela voltar para casa para buscar suas coisas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá. O homem ainda não foi localizado.