Jovem de 18 anos se esconde em lan house, mas acaba assassinado a tiros

Um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros no início da tarde desta quinta (29), no bairro Menino Jesus, em Sinop. Segundo a Polícia Militar, o rapaz teria sido perseguido por dois suspeitos que estavam em uma moto e tentou se esconder em uma lan house. Baleado ele não resistiu e morreu no local.

A vítima foi identificada como Henrique Tersy. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil e os suspeitos não foram localizados.