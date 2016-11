Jovem é morto no portão de casa e homem falece após colidir carro

Whender Ray de Almeida foi morto a tiros

Duas pessoas morreram entre a noite dessa sexta (11) e o início da madrugada deste sábado (12),em Sinop. Um rapaz de 23 anos foi assassinado no portão de casa e um homem de 48 anos morreu vítima de um acidente de trânsito.

Whender Ray Isidoro de Almeida foi morto a tiros na rua das Tamareiras, no bairro Jardim Botânico, por volta das 23h. Conforme o boletim de ocorrência, ele havia acabado de chegar em casa e foi assassinado quando fechava o portão.

O jovem chegou a ser encaminhado para o Hospital Regional, mas não resistiu. A polícia ainda não tem informações sobre a motivação do crime e ninguém foi preso.

A segunda ocorrência aconteceu por volta das 2h. Carlos Lima, de 48 anos, morreu depois de bater o carro que conduzia, um HB20 prata contra uma árvore.

O acidente aconteceu no cruzamento da avenida das Avencas com a rua dos Eucaliptos. Carlos estava sozinho no carro e morreu no local do acidente. Chovia muito no momento da colisão e as causas ainda não foram confirmadas.