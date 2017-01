Jovem é preso após matar rapaz por dívida de jogo de sinuca em Jangada

A Polícia Judiciária Civil de Jangada prendeu Elias Bispo de Santana, de 31 anos, acusado de cometer homicídio ocorrido em dezembro, após discussão em um bar do município. A prisão ocorreu nessa quinta (5). As investigações apontaram que Elias teria se desentendido com a vítima Marquinho Vieira de Barros, de 31 anos, em razão de uma dívida de jogo de sinuca. Na ocasião, Elias sacou um revólver calibre .38 e efetuou disparo que atingiu a cabeça de Marquinho.

O crime ocorreu em 22 de dezembro, por volta das 20h30, em um bar localizado na zona rural “Mutum”, em Jangada. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais civis identificaram a autoria do delito e reuniram indícios que vinculassem Elias aos fatos. Em seguida, o delegado de polícia Fabiano Pitoscia realizou o indiciamento do suspeito por homicídio qualificado, por motivo fútil, consumado.

Fabiano representou pela prisão temporária do investigado, sendo prontamente deferida pelo Judiciário. Após o cumprimento da ordem judicial ontem, Elias foi encaminhado para a Cadeia Pública de Rosário Oeste. (Com Assessoria)