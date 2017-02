Jovem é preso com arma, cocaína e munições no Planalto em Cuiabá

Na madrugada deste domingo (19), por volta das 5h30, um homem de 21 anos foi detido por policiais militares, no bairro Planalto, em Cuiabá. O jovem identificado como V.P.S portava arma de fogo, munições e cocaína.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais ouviram disparos de uma arma de fogo e avistaram um indivíduo correndo. Diante disso, os policiais perseguiram o suspeito, que chegou a escorregar na abordagem. No entanto, o rapaz continuou em fuga.

Quando o jovem se aproximou de uma cerca do Clube Desportivo do Indea, dispensou a arma e continuou correndo. Contudo, a guarnição teve êxito e abordou o suspeito a poucos metros. A arma era uma Taurus Calibre 380. Com ele, também foram apreendidas duas munições que estavam no chão. Na cintura do suspeito os policiais encontraram quatro porções de substância análoga à cocaína.

V.P.S foi encaminhado à Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos. Ele foi detido com lesões no joelho e tórax, por conta da queda sofrida durante a perseguição.