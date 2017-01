Jovem é violentada por 2 homens e uma mulher em VG; polícia apura

Após o crime, o trio saiu com o carro e deixou a vítima em frente à residência

Uma mulher de 30 anos foi ameaçada de morte e vítima de um estupro cometido por dois homens e uma mulher no bairro Asa Branca, em Várzea Grande. O caso, segundo a Polícia Militar, aconteceu na madrugada da última sexta (30).

Conforme o boletim de ocorrência, a jovem havia saído do serviço e retornava para casa por volta das 0h30. Durante o caminho ela foi abordada pelos suspeitos que estavam em um carro de passeio. Com uma arma, os dois homens e a moça obrigaram a mulher a entrar no veículo e abusaram sexualmente dela.

Após consumarem o ato, os criminosos saíram com o carro e deixaram a vítima em frente à residência. Logo em seguida fugiram com o veículo tomando rumo ignorado.

A vítima entrou em contato com a PM, que mandou uma equipe policial até o local. Buscas foram feitas na região, entretanto, nenhum veículo com as características passadas pela mulher foi localizado.

A mulher foi encaminhada até uma unidade médica e depois conduzida até a Central de Flagrantes para registrar a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, da Criança e do Idoso de Várzea Grande.