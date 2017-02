Jovem leva facada no rosto do irmão dentro da própria casa em Sorriso

Rapaz tem o rosto perfurado pelo próprio irmão

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio pelo próprio irmão na tarde desse domingo (19), no bairro Novos Campos, em Sorriso. Testemunhas contaram aos policiais que o suspeito chegou na residência da vítima com uma faca.

Ele teria arrombado a porta com um chute, invadiu a casa e desferiu o golpe contra o irmão.

A facada atingiu o rosto da vítima. Com o golpe, ele teve a bochecha e a língua perfurada. A faca foi retirada do rosto do homem antes que o Corpo de Bombeiros chegasse no local.

Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após o ataque, o suspeito fugiu e até o momento não foi localizado.