Jovem leva tiro durante show em Pub de Cuiabá; boate nega

Divulgação Vitíma levou um tiro na perna durante a madrugada no Malcon Pub, bar de rock

O jovem Thomas William Costa, levou um tiro na perna durante a madrugada no Malcon Pub, bar de rock instalado na Avenida Miguel Sutil, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá.

Segundo as informações do 10º Batalhão da Polícia Militar, a tentativa ocorreu por volta das 03h da madrugada deste sábado (24), quando um homem dizendo ser policial Civil, se aproximou de Thomas e disse que a briga dele com outro policial não iria ficar impune. "Na sequência, ele sacou uma pistola e atirou para baixo. O tiro acertou a perna de Thomaz. Depois disso o suspeito fugiu. Ele dizia ser policial, mas por enquanto não foi encontrado", disse o oficial de área.

Com ajuda de amigos, Thomas foi encaminhado ao Box de Emergência do Hospital Santa Rosa, segue internado e passa bem.

Um áudio com um amigo de Thomas explicando o que aconteceu está sendo divulgado em redes sociais. Na noite de ontem, acontecia uma festa em homenagem a Bon Jovi e Coldplay. O local estava em lotação máxima, segundo participantes do evento.

A reportagem do tentou falar com os donos do local, mas ninguém atendeu as ligações.

Às 11h39 - Boate nega ter pessoa atingida por tiro no estabelecimento

A direção da Malcon Pub divulgou nota para esclarecer que nenhuma pessoa foi atingida por tiro na perna dentro da boate. A nota informa, ainda, que o local tem detectores de metal, proibindo que as pessoas entrem armadas no estabelecimento.

Veja, abaixo, a íntegra da nota divulgada pela Malcom:

A direção do Malcom Pub vem a público esclarecer que:

- a informação de que uma pessoa foi atingida por um tiro na perna dentro do estabelecimento NÃO é verdadeira;

- temos detectores de metal, proibindo assim de as pessoas entrarem armadas dentro do estabelecimento (exceto integrantes da Força Nacional, conforme legislação);

- ademais, se tal situação tivesse ocorrido, o suspeito não teria como escapar, conforme noticiado por alguns veículos de comunicação;

- houve um princípio de confusão na saída da casa, no caixa, controlada pelos seguranças, e os baderneiros no mesmo momento foram retirados;

- TODOS os envolvidos no episódio já estão sendo identificados e consequentemente serão proibidos de adentrar ao recinto novamente terminantemente;

Por fim, o Malcom Pub lamenta o ocorrido, e ressalta que em mais de dois anos de funcionamento essa foi a primeira vez que ocorreu este tipo de incidente.