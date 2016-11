Jovem morre afogado em represa de Água Boa; Bombeiro resgata corpo

Francis Amorim de Barra do Garças

Água Boa News Represa às margens da BR-158, em Água Boa, onde Tyago Silva morreu afogado

Um jovem de 21 anos morreu afogado em uma represa localizada às margens da BR-158, em Água Boa, nessa terça (15). Tyago Oliveira da Silva estava com outros amigos da mesma faixa etária dentro da água, quando ele submergiu. O Corpo de Bombeiros de Nova Xavantina resgatou o corpo.

Segundo a Polícia Militar, que registrou a ocorrência, o jovem aproveitou o feriado da proclamação da República para tomar banho na companhia de amigos e, repentinamente, desapareceu nas profundezas da represa. Os amigos ainda tentaram localizar, mas as tentativas foram em vão.

A represa é bastante frequentada por moradores de Água Boa, se tornando uma opção de lazer nos finais de semana e feriados. Tyago tinha ido para o local pela manhã, porém, sem explicações aparentes, se afogou.

A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Nova Xavantina, composta por três mergulhadores, se deslocou 80 km para iniciar as buscas e já no final da tarde, por volta das 17h, conseguiu localizar o corpo de Tyago, que estava a quatro metros de profundidade, próximo onde o fato aconteceu.