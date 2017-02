Jovem perde controle de carro, após participar de racha na Miguel Sutil

PM Rapaz de 19 anos perdeu controle do carro em racha e bateu em poste na avenida Miguel Sutil

O jovem Felipe Felix da Costa Olímpio, de 19 anos, foi detido após perder o controle do veículo Audi A3 e derrubar um poste de iluminação em frente a uma churrascaria, na avenida Miguel Sutil, na noite dessa quinta (23). Conforme a PM, o rapaz participava de um racha.

A Polícia Militar que esteve no local, por volta das 23h, encontrou o Audi branco, que era conduzido pelo jovem, parado na contramão com a traseira bastante danificada. Ao lado do veículo estava o poste caído.

Várias testemunhas que estavam na churrascaria informaram a polícia que o rapaz estava participando de um racha com o motorista de um Toyota Corolla. Ele perdeu o controle do carro em virtude da alta velocidade.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes do bairro Planalto, para prestar esclarecimentos ao delegado plantonista. Funcionários da Energisa chegaram ao local minutos depois para remover o poste. O veículo também foi rebocado e encaminhado ao pátio do Detran.