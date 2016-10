Jovem simula sequestro para não perder marido e paga R$ 600 a rapaz

A estudante Lucivânia Alencar de Teixeira, de 19 anos, que estava desaparecida há dois dias em Sorriso (a 420 km de Cuiabá) simulou o próprio sequestro, por medo do marido se separar dela. O rapaz de 18 anos envolvido no sumiço foi detido pela Polícia Militar, entregou toda a ação e a jovem confessou, nesta quinta (20), em depoimento ao delegado Bruno Sérgio Magalhães Abreu. “Ela relatou que não queria, mas arquitetou isso por medo do marido se divorciar depois que visse as fotos íntimas que ela tirou com um ex-namorado”, conta.

Ilustração Jovem de 19 anos, Lucivânia Teixeira forjou o próprio sequestro para marido não se divorciar

A jovem foi localizada ainda com as mãos amarradas por uma equipe da Rota do Oeste, concessionária que administra a rodovia, nas proximidades do trevo que dá acesso a Vera. Bastante atordoada, ela recebeu atendimento médico e precisou ser encaminhada para um hospital em Sorriso.

A Polícia Militar ao tomar conhecimento do fato fez buscas na região onde a estudante foi encontrada, e conseguiu prender o jovem João Pedro Bressan, que acabou confessando estar envolvido no sumiço da jovem. Uma arma de fogo também foi apreendida no local usado como cativeiro.

Encaminhado à delegacia, o rapaz contou em depoimento que não houve sequestro e que toda esta situação foi armada pela própria estudante. Segundo ele, Lucivânia temia que o marido terminasse o relacionamento, após tomar conhecimento das fotos íntimas divulgadas pelo ex-namorado. O rapaz recebeu o pagamento de R$ 600 para fazer parte da farsa, contudo, gastou grande parte do dinheiro para manter a jovem no cativeiro com alimentação.

A estudante relatou que contratou os serviços do rapaz pelo Facebook. “Ela não o conhecia pessoalmente, conversou via internet e combinou tudo. Só que quando percebeu que o cerco estava se fechando, pediu para que ele a liberasse, mas ele não queria. Com muito custo a deixou no trevo”, diz o delegado.

Segundo Bruno, com o andamento das investigações os policiais constaram que não poderia ser um sequestro e relataram à família da estudante que as informações não batiam. “Através do serviço de inteligência da polícia, em Cuiabá, descobrimos que a vítima que estava supostamente sendo mantida em cárcere privado estava passeando pela cidade”.

Ex-namorado se apresenta

O técnico agrícola Marcelo Martins Soares, ex-namorado de Lucivânia e apontado como principal suspeito do sequestro e de ter supostamente obrigado a “vítima” a posar nua para fotos enviadas ao marido da moça, se apresentou espontaneamente na delegacia de Nova Xavantina, também na noite de ontem. Ele negou envolvimento com o caso.

Após prestar depoimento e apresentar um cartão de ponto do trabalho para comprovar que estava em Nova Xavantina, em todos os dias que a moça estava desaparecida, o rapaz foi liberado.

Caso

Lucivânia estava desaparecida desde a noite de segunda (17), quando saiu de casa para comer. De acordo com a Polícia Civil, o marido chegou a receber fotos nuas dela e foi chantageado a pagar uma quantia em dinheiro para que as imagens não fossem divulgadas na internet.

Familiares da moça suspeitavam que o ex-namorado fosse o autor do sequestro. Algumas ligações foram feitas por parentes da estudante, indicando onde estava a motocicleta dela.