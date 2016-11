Jovem sofre sequestro relâmpago no centro de Cuiabá; bandidos fogem

Uma jovem de 20 anos foi vítima de um sequestro relâmpago durante um assalto ocorrido em frente a uma lanchonete fast food na avenida Isaac Póvoas, região central de Cuiabá, na madrugada desta quarta (30). O assalto aconteceu por volta da 0h30, quando a jovem saía do Subway e caminhava em direção ao seu carro, um Chevrolet Onix, branco, que estava estacionado na avenida.

Nesse momento, ela foi abordada por dois criminosos armados que a renderam e obrigaram a entrar no banco traseiro.

De lá, os bandidos seguiram sentido ao bairro Jardim Industriário, onde no meio do caminho se encontraram com outro carro para pegar um comparsa.

A estudante também informou aos policiais que materiais como o seu smartphone, um violão e R$ 570 em dinheiro que estavam na sua bolsa também foram recolhidos e colocados no outro veículo.

Logo em seguida, um dos meliantes continuou com a jovem e a abandonou nas imediações do Pantanal Shopping. A moça acionou a PM e entrou em contato com a empresa responsável pelo rastreamento do veículo.

Seguindo as coordenadas do rastreador, a polícia que atendeu a ocorrência conseguiu localizar o carro parado no estacionamento da UPA da Morada do Ouro.

Como a jovem não havia feito um registro de boletim de ocorrência, o veículo foi devolvido. Porém, os outros pertences roubados e os suspeitos de terem cometido o assalto não foram encontrados.

O caso está sendo investigado por uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos.