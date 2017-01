Jovem tenta atropelar policial militar e bate veículo em viatura

. A PM logo comunicou o fato a outras equipes iniciaram a perseguição ao jovem



O jovem J. V.F.E, 19, foi preso na madrugada desta segunda (23), após tentar atropelar um soldado da Polícia Militar, atingir o seu carro em uma viatura e fugir do local praticando direção perigosa. O caso aconteceu por volta da meia noite no bairro São João Del Rey.

Segundo a polícia, uma equipe esteve na Rua 35 atendendo uma ocorrência de som alto. Quando a PM chegou ao local, o jovem entrou junto com um adolescente de 15 anos em um veículo Fox e arrancou em alta velocidade em direção ao soldado, que precisou se jogar em uma calçada para não ser atropelado. O carro colidiu na lateral da viatura que ficou com as portas amassadas e os vidros quebrados.

Na sequencia, o condutor deu marcha ré e fugiu com o veículo. Os PMs logo comunicaram o fato a outras equipes policiais que iniciaram a perseguição. Os dois jovens conseguiram fugir até a Avenida Doutor Meirelles, mas acabaram sendo cercados próximo a um miniestádio.

De acordo com o boletim de ocorrência o jovem que conduzia o veículo apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o exame de bafômetro. Ele foi encaminhado junto com o menor e com o seu carro até a Central de Flagrantes.

O rapaz deve ser autuado pelos crimes de direção perigosa, resistência, dano e tentativa de homicídio e será conduzido a uma audiência de custódia.