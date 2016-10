Jovens são detidas pela PRF ao tentarem pegar carona com drogas

Uma mulher de 19 anos e uma adolescente de 15, foram detidas na noite de ontem (10), no trevo das BRs-070 e 158, em Barra do Garças, com 1 kg de pasta-base de cocaína. Elas tentavam "pegar" carona com destino a Nova Xavantina, quando foram abordadas por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Gisele Lopes, de 19, e a menor de 15, informaram aos policiais rodoviários que eram usuárias de drogas, no entanto, o volume encontrado com elas, segundo a PRF, já caracteriza o tráfico. Elas tinham adquirido o entorpecente em Primavera do Leste.

A droga estava escondida dentro de uma mochila de roupas e somente com a atitude suspeita das jovens é que os policiais resolveram abordá-las. Na ocasião encontraram a pasta-base camuflada no formato de um tijolo. Quatro celulares também foram apreendidos pela PRF. As duas foram encaminhadas à Central de Atendimento da Polícia Militar.