Ladrões de gado acabam presos em Porto Alegre do Norte e Canabrava

PJC Adauto José Ferleti, o Galego, e Silvino Mariano Neto, o Paraíba, presos

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta (16), dois homens acusados de furto de gado em propriedades rurais em Porto Alegre do Norte e Canabrava do Norte, na região Nordeste do Estado. Na ação, os policiais conseguiram recuperar 100 animais e apreender armas de fogo e material usado para a marcação do rebanho que era furtado.

Foram presos Adauto José Ferleti, o Galego, e Silvino Mariano Neto, o Paraíba. Nas propriedades dos suspeitos a Polícia Civil encontrou uma grande quantidade de gado subtraído das vítimas e materiais para suprimir as marcas originais e remarcar os bois. Ambos foram autuados em flagrante pelos crimes de furto, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado de Porto Alegre do Norte, Marcelo Henrique Maidame, as investigações iniciaram após o registro de boletins de ocorrência de furtos de gado em várias fazendas da região. Silvino foi apontado como o autor dos furtos e Adauto José o receptador dos animais.

“As investigações continuam pelas suspeitas de se tratar de um grupo criminoso, que vem agindo na região, causando grandes prejuízos aos fazendeiros. Os policiais civis continuam em campo juntamente com as vítimas, para recuperar todos os animais furtados, que ainda estão sendo contabilizados”, disse o delegado.

Marcelo Henrique informou que as fortes chuvas que vêm caindo na região estão dificultando o trabalho dos policias de Porto Alegre e Canabrava, pois o gado está espalhado em várias fazendas. “No entanto, as investigações estão sendo realizadas graças ao empenho e dedicação dos servidores das duas delegacias de polícia”, destacou. (Com assessoria)