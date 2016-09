Ladrões mandam irmã correr e executam homem com 3 tiros em VG

Quatro assaltantes fizeram uma família refém e executaram um homem com três tiros na cabeça durante um assalto à residência, na noite de quinta (29), em Várzea Grande. Conforme o boletim de ocorrência, o morador identificado apenas como Genivaldo, foi rendido pelos criminosos, três homens e uma mulher, quando chegava em casa. Armados, eles exigiram que o homem entrasse na residência, localizada no bairro Jardim Paula II.

No local, os criminosos amarraram a vítima e a irmã enquanto roubavam os objetos. Levaram televisão, aparelho de som, notebook, celular, relógio e micro-ondas. Todos os pertences foram colocados dentro de um veículo Nissan March e uma caminhonete Blazer.

Na fuga, a quadrilha ainda levou Genivaldo e a irmã como reféns. Uma testemunha contou à polícia que os bandidos rodaram bastante com as vítimas e os levaram para uma região isolada no Parque do Lago. Chegando ao local, os criminosos mandaram a mulher correr. Genivaldo foi retirado do carro, colocado de joelhos e executado com três tiros na cabeça. Em seguida, eles abandonaram a Blazer e fugiram no Nissan March.

A irmã de Genivaldo conseguiu correr até encontrar com uma viatura da PM, que ao voltar no local encontraram o homem morto. O local da execução é de pouca iluminação e de difícil acesso, segundo a Polícia Militar.

A vítima tinha passagens criminais e estava com mandado de prisão em aberto. Após rondas pela região, os policiais não conseguiram encontrar os criminosos e nem o veículo utilizado na fuga. O caso está sendo investigado pela Derf de Várzea Grande. A Delegacia de Homicídios foi acionada e confirmou que o crime seria latrocínio.