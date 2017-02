Loja de produtos para piscina pega fogo e espalha fumaça tóxica no ar

Uma empresa de produtos para piscina localizada na avenida das Torres, no bairro Imperial, em Cuiabá, pegou fogo na tarde desta terça (7). Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e a causa das chamas ainda é desconhecida.

Conforme os bombeiros, devido a fumaça ser tóxica as pessoas que transitavam próximas à loja foram orientadas a se afastarem para não correr o risco de intoxicação. Este é o segundo caso de incêndio registrado hoje. Pela manhã uma loja de material agrícola, em Várzea Grande, também pegou fogo no setor de arquivo morto. Não houve feridos e o fogo foi contido logo no início.