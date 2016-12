Mãe de bebê vítima de ritual é detida e vai responder por ato infracional

Quatro adultos serão indiciados pela Polícia Judiciária Civil de Jaciara por corrupção de menores e tentativa de homicídio qualificado contra um bebê de três meses, que teve introduzidas agulhas na região do tórax e cabeça, no último final de semana, em São Pedro da Cipa (a 148 km de Cuiabá). Detida na noite de quinta (15), a mãe da criança, que é adolescente, será a quinta responsabilizada criminalmente pelo ocorrido.

Reprodução Menina de 3 meses foi vítima dos próprios pais em ritual religioso e está internada em UTI

De acordo com o delegado responsável, Marcelo Melo de Laet, a resolução do caso está bastante adiantada apesar da negativa dos suspeitos em confessarem formalmente a participação no suposto ritual religioso.

O crime está sendo tratado como tentativa de homicídio. No entanto, segundo o delegado, caso a vítima, que atualmente está internada em estado grave, venha a falecer no período de 30 dias (prazo do mandado de prisão temporária dos suspeitos) os investigados poderão responder por homicídio consumado triplamente qualificado: mediante paga ou promessa de pagamento, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

Barbárie

A Polícia Civil de Jaciara foi acionada pelo Conselho Tutelar na noite de segunda (12) sobre o fato que teria acontecido no domingo (11). Os conselheiros receberam denúncia da equipe médica do Hospital Municipal de Jaciara sobre suspeita de maus tratos contra A.L.J.S, de três meses.

O pai da menina, Wellinton de Jesus Costa, 28, foi preso na terça (13), e é suspeito de aceitar receber o valor de R$ 250 para submeter a filha ao ritual que foi conduzido por Iraci Queiroz dos Santos, 42 anos, conhecida como “Baiana”, e que foi presa no mesmo dia, na cidade de São Pedro da Cipa.

Quatro mandados de prisão temporária foram expedidos pelo Judiciário na quarta (14), após representação da autoridade policial, dois deles em desfavor de Welliton e Iraci. Foram presos também Débora Queiroz dos Santos e Ricardo César dos Santos, filha e genro de "Baiana", que teriam participado do ritual.

A mãe da vítima, a menor C.S.S, 17, foi apreendida na quinta (15). Ela vai responder a ato infracional análogo a tentativa de homicídio. A adolescente foi encaminhada ao Complexo Pomeri, em Cuiabá. A criança segue internada em estado grave na UTI de um hospital em Rondonópolis. De acordo com a equipe médica foi detectada a presença de três agulhas, duas na cabeça e uma na região do tórax. (Com Assessoria)

Pais recebem dinheiro para permitir que bebê passe por ritual "religioso"