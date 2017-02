Mãe e avó paterna de bebê buscam meios legais para conseguir guarda

Após o suposto sequestro de um bebê de apenas sete meses, na última sexta (17), em Sinop, cometido por Maria Aparecida dos Santos, avó materna da criança, a mãe T.L.S, de 17 anos, e a avó paterna, Simone Vieira de Freitas, procuram os meios legais para obter a guarda da bebê.

Acontece que Maria é mãe adotiva da jovem e o registro de nascimento da garota está em nome da acusada, ou seja, ela responde legalmente tanto por T.L.S, quanto pelo bebê. O pai da criança também é menor de idade e está recluso no Centro Socioeducativo de Sinop, contudo, ele teria manifestado interesse em registrar a filha.

Reprodução Mãe e avó paterna de bebê sequestrada em Sinop buscam meios para obter guarda de criança

Ao , Simone afirma que procurou o Conselho Tutelar e foi informada que pelo fato da mãe do bebê ser menor e a guarda ainda ser de Maria, o que deve ser feito é o registro do nome do pai na certidão da criança. A avó paterna também diz que irá na Promotoria para que possa entrar com a documentação para o registro.

“Nós procuramos o Conselho Tutelar e fomos informados que nesse caso teríamos que realizar o registro, com o nome do meu filho. Só assim poderei entrar com algum tipo de ação judicial para obter a guarda da minha neta”, explica.

Ao ter pego a criança, Maria teria fugido para Campo Grande (MS). Simone teme que a acusada vá para outro lugar e nunca mais tenha notícias do bebê, visto que a mulher não atende nenhum telefonema. “Nós tentamos ligar pra ela, mas ela não atende, nem a outra filha dela que mora lá. Não sabemos se realmente ela está em Campo Grande. Eu quero a minha neta”.

Para contribuir com a localização, Simone e a adolescente procuraram uma emissora de televisão em Sinop, para que alguém pudesse ajudá-las. Lá gravaram uma entrevista que, de acordo com Simone, será enviada para a filial no Estado vizinho e assim possa ser transmitida e tenha repercussão na cidade sul mato-grossense. “Nós fomos até e televisão e eu espero que isso possa comover as autoridades locais de lá, e até mesmo a população. Caso alguém souber de qualquer informação entrará em contato comigo”.

Sequestro

Maria Aparecida dos Santos, de 60 anos, é acusada de ter raptado um bebê de apenas sete meses na última sexta (17), em Sinop, e levá-lo para Campo Grande (MS). Ela é mãe adotiva da adolescente T.L.S de 17 anos, que é a mãe da criança.

A mulher teria aproveitado um momento de descuido da adolescente, que se arrumava para levar a criança até a casa da avó paterna, pegou o bebê e fugiu. Ela não aceitava o relacionamento da garota devido ao pai da criança ser um jovem infrator.