Major é baleado quando retornava para casa de um culto em Cuiabá

Reprodução Major da Polícia Militar, Gabriel Leal, foi alvo de tentativa de assalto nessa 4ª

O major da Polícia Militar, Gabriel Rodrigues Leal, foi baleado na noite dessa quarta (26), durante uma tentativa de assalto, no bairro Goiabeiras, em Cuiabá. Segundo informações, o major estava chegando em sua residência, quando criminosos armados o abordaram anunciando o assalto. O militar teria tentado reagir à ação, mas foi atingindo com um tiro na boca. A reação, no entanto, ainda não foi confirmada.

Conforme a Polícia Militar, o major retornava de um culto quando foi surpreendido pelos ladrões ainda no veículo. Ao ser abordado pelos assaltantes, o major tentou tirar a arma que estava entre as pernas, e assim que virou em direção aos bandidos, foi atingido. A polícia não soube informar quantos bandidos participaram da ação.

Após os disparos, os assaltantes fugiram do local. O militar foi socorrido e levado para um hospital particular no Bairro Jardim Cuiabá. O estado de saúde dele é considerado estável, conforme a assessoria da PM. Ele segue internado em um quarto do hospital e passa por avaliação médica. Gabriel não passou por nenhum procedimento cirúrgico. De acordo com o primeiro boletim médico, o major está consciente e não corre risco de morte.

Viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil fizeram rondas na região, mas, até o momento, nenhum dos criminosos chegou a ser preso.

Segundo a assessoria da PM, o major é assessor do gabinete do Comando Geral da corporação. Em julho deste ano, ele disputou o comando da Associação dos Oficiais do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (Assof). Ele foi derrotado pelo atual presidente da entidade, tenente coronel Wanderson Nunes de Siqueira.