Marido tenta matar esposa após ceia de Natal e acaba preso em flagrante

A Polícia Militar prendeu Pedro da Silva Filho, 34 anos, após tentar a própria esposa na noite de domingo (25), no bairro Pedra 90 em Cuiabá. O crime ocorreu após o casal retornar de um jantar de Natal na casa de familiares. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que, ao entrarem com o carro na garagem, o marido ficou agressivo e a arrastou para dentro da residência, onde a jogou no sofá e a enforcou.

A mulher também contou que, logo em seguida, o marido sacou uma arma de fogo e disse que iria matá-la. Porém, ela conseguiu distrair o homem e fugiu correndo para dentro da casa de um vizinho.

O rapaz ainda a seguiu e ficou parado em frente à casa em que ela estava. A vítima, com ajuda dos moradores acionou a polícia, que mandou uma equipe ao local. Ele acabou sendo detido e a sua arma, uma pistola calibre 365 foi encontrada próximo a um carro na rua.

Questionado sobre o motivo de querer assassinar a esposa, o homem se recusou a falar. Ele foi algemado e encaminhado junto com a arma apreendida até a Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.