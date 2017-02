Menina de 11 anos é apreendida com outros seis suspeitos de furto

Uma menina de 11 anos foi apreendida junto com outros cinco menores de idade pela Polícia Militar nesta sexta (24) em Cuiabá. Os jovens são suspeitos de furtarem um Palio branco que estava em lava jato no bairro Carumbé. Os menores foram encaminhados para a Central de Flagrantes e deverão responder por ato infracional de furto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 37 anos, teve seu veículo furtado e chamou a polícia. O carro tinha rastreamento por satélite e foi encontrado no bairro São João Del Rey por volta das 18h30.

Ao chegar na região, os policiais encontraram o carro estacionado em frente a uma casa com os menores de idade próximo. Uma equipe do sistema de rastreamento também estava presente e quando a vítima chegou ao local, percebeu que seus objetos pessoais haviam sumido de dentro do veículo. Quando questionada, uma das jovens revelou que um óculos de sol estava dentro de sua residência. Na casa dela ainda foram encontrados outros objetos da vítima, como algumas alianças.

Os menores foram apreendidos e o jovem de 17 anos chegou a ser algemado porque tentou fugir dos policiais. Os seis foram encaminhados para a Central de Flagrantes onde o boletim de ocorrência foi confeccionado. Eles foram liberados para os seus representantes legais e o Conselho Tutelar foi chamado. Um procedimento deverá ser aberto pelo órgão para que a situação dos menores - principalmente da garota de 11 anos - seja investigada.

O inquérito policial do caso deverá ser aberto pela Delegacia Especializada do Adolescente (Dea).